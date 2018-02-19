АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Хвостатые звезды: Кометы несли с собою благословение или проклятие, связанное со значительными событиями в мире
EUR 69.90 USD 56.34
Курс валют на 20.02.2018

Пользователи сетей раскритиковали игры Владимира Кличко с наследницей Кайей Евдокией

Спортсмен вместе со своей семьей отдыхает на курорте Барбадоса, где был замечен папарацци. Пользователи сетей после просмотра снимков раскритиковали игры Владимира Кличко с наследницей Кайей Евдокией.

Они были в восторге от отличной физической формы боксера, но многих людей поразил сюжет, в котором он несет девочку в покрывале, закрывающим ее голову. Некоторые лица признались, что испытали неприятные ощущения, после чего саркастически упомянули об удобстве.

Пользователи сетей раскритиковали игры Владимира Кличко с наследницей Кайей Евдокией


Однако многие поклонники позитивно восприняли такие забавы, отметив, что суровый мужчина может показать свои чувства, таким образом, после чего вспомнили о своих отцах. Сам Владимир Кличко живет с избранницей Хейден Панеттьер в Америке, но пока пара не узаконила отношения, хотя спортсмен мечтает о втором ребенке.
Спорт
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети опубликовано рендер смартфона Nokia 10
Apple раскрывает секреты основных изменений в
В июле заработает единая биометрическая система
Жареные блюда быстро выводят жидкость из
За последний месяц изменение расценок произошло у
Ученые: Утрата биоразнообразия повышает риск
SpaceX Falcon Heavy может помочь в добыче
Эксперты: Почему нельзя доверять свои данные
Ученые выявили следы аборигенов народа Ta&#237;no
В интернете распространили "фейки" о смерти
Дана Борисова опубликовала в Instagram фото
Появления беспилотников ожидает 61% земного
Ученые разработали "черный ящик" для клеток
Беременная защитница Дианы Шурыгиной обнародовала
«Евросеть» внедряет услугу обмена старых
Эксперты: Бумажными самолетами будут управлять с
В ТОП-5 в России по продажам люксовых авто с
Археологи нашли в Мексике древний город с
Пользователи сетей раскритиковали игры Владимира
В Великобритании водители экскаваторов играют в
Новая ОС Windows 10 ARM оказалась "отвратительной"
Руководство бренда Jaguar хочет кроссовера E-Pace
Компания Revean будет продавать дешевые перчатки
В 2017 году петербургский автозавод Nissan
Светлана Лобода прокомментировала слухи о своей
Появилась первая фотография нового Porsche 911
Эксперты составили рейтинг приложений, из-за
Стала известна стоимость седана Audi A8 для
Российские ученые через 10 лет презентуют
Рязанский министр Вячеслав Меньшов “зачитал рэп”
Просмотреть все новости