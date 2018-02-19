Пользователи сетей раскритиковали игры Владимира Кличко с наследницей Кайей Евдокией
Спортсмен вместе со своей семьей отдыхает на курорте Барбадоса, где был замечен папарацци. Пользователи сетей после просмотра снимков раскритиковали игры Владимира Кличко с наследницей Кайей Евдокией.
Они были в восторге от отличной физической формы боксера, но многих людей поразил сюжет, в котором он несет девочку в покрывале, закрывающим ее голову. Некоторые лица признались, что испытали неприятные ощущения, после чего саркастически упомянули об удобстве.
Однако многие поклонники позитивно восприняли такие забавы, отметив, что суровый мужчина может показать свои чувства, таким образом, после чего вспомнили о своих отцах. Сам Владимир Кличко живет с избранницей Хейден Панеттьер в Америке, но пока пара не узаконила отношения, хотя спортсмен мечтает о втором ребенке.
Они были в восторге от отличной физической формы боксера, но многих людей поразил сюжет, в котором он несет девочку в покрывале, закрывающим ее голову. Некоторые лица признались, что испытали неприятные ощущения, после чего саркастически упомянули об удобстве.
Однако многие поклонники позитивно восприняли такие забавы, отметив, что суровый мужчина может показать свои чувства, таким образом, после чего вспомнили о своих отцах. Сам Владимир Кличко живет с избранницей Хейден Панеттьер в Америке, но пока пара не узаконила отношения, хотя спортсмен мечтает о втором ребенке.
Спорт
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:40