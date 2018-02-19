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Появления беспилотников ожидает 61% земного населения

По словам аналитиков, искусственный интеллект вызывает у современного общества наибольший интерес

Появления беспилотников ожидает 61% земного населения

Хотя к появлению беспилотных авто пока не готовы дороги и законодательство, производители постоянно демонстрируют новые версии авто, которые управляются без помощи человека. Автостроители не сомневаются, что за ними будущее человечества. Таких взглядов придерживается 61% взрослого населения. Большинство опрошенных ожидают с нетерпением появления беспилотных авто на автодорогах. Больше всего к ИИ проявляют интерес в КНР (83%), в Бразилии (75% респондентов).

В Великобритании и Германии перспективы автопилотов оценивают отрицательно. 52% опрошенных согласны, что ИИ принесет больше вреда, чем пользы. Между тем появление автономных современных технологий тревожит индийцев (61%), население Ближнего Востока (61%), британцев (56%). А вот 72% китайцев думают, что беспилотники для человечества являются неопасными.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 23:30
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