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Стройный продюсер Макс Фадеев очаровал Instagram

Известный отечественный продюсер Макс Фадеев поделился архивным видеороликом, где он ещё совсем молодой юноша, поёт песню коллектива «А-Студио».

Стройный продюсер Макс Фадеев очаровал Instagram

Фадеев — одна из самых влиятельных и известных фигур отечественной поп-сцены. Этого обаятельного и доброго мужчину привыкли видеть в крупном телосложении. Однако таким Макс был не всегда. В рамках Instagram продюсер обнародовал старое видео, где он на сцене выступает с песней «Джулия». На видеоролике стройный и молодой Фадеев увлеченно поёт, а также зажигательно двигается.

Это выступление на ролике в карьере продюсера стало знаковым. В 1989 году он участвовал на конкурсе молодых вокалистов "Ялта-90". В результате, он занял 3 место и получил 500 рублей. Макс рассказал, что после этого события он начал получать заказы на музыку. Пост продюсера в течение четырёх дней сумел собрать около 373 тысяч отметок «Мне нравится» и более 1,5 тысяч восторженных комментариев от подписчиков.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:10
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