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«Евросеть» внедряет услугу обмена старых смартфонов на новые

Российской компанией «Евросеть», внедряется услуга, позволяющая обменять старый смартфон на новый. Воспользоваться ею можно при покупке устройства, доплачивая 20% его стоимости и обязательным возвратом его по истечении 180 дней.

Данная услуга, запускаемая компанией-ритейлером «Евросеть», по своему смыслу напоминает аналогичное предложение по программе trade-in, но условия выполнения отличны. Остается суть идеи, тот же обмен старого на новый смартфон. Но здесь присутствуют отличия от нововведений, поддерживаемых Apple. Для примера можно привести условия пользования услуги, которая предоставляется только в салонах, принадлежащих «Евросети».
«Евросеть» внедряет услугу обмена старых смартфонов на новые


Помимо прочего, опираясь на статистику, среднестатистическим россиянином приобретается новый смартфон раз в два года. А услуга от компании-ритейлера подразумевает, что совершая покупку, владельцем смартфона доплачивается 20% от его стоимости, при этом пользователь должен вернуть аппарат в «Евросеть» через 180 дней, то есть - раз в полгода. Только в этом случае он получает виртуальный сертификат, который предъявляется при покупке нового устройства. Соответственно, им предоставляется сумма в размере 70% от первоначальной стоимости выбранного смартфона.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:20
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