Максим Галкин собирается искать лепрекона в Ирландии
Юморист сейчас уехал на гастроли в Ирландию, а также решил познакомиться с местными достопримечательностями. Максим Галкин собирается искать лепрекона, опубликовав новое фото в Instagram.
Артист позировал перед камерами во время прогулки по парку рядом с самым высоким водопадом Пауэрскурт. Он наслаждался чистым воздухом и удивительной красотой природы, отметив, что в таких лесах и пещерах скрываются герои народных преданий. Эти коварные существа знают тайны спрятанных кладов и могут открыть их человеку в обмен на свою жизнь.
Подписчики развеселились после такого сюжета и напомнили Максиму Галкину, что эти создания могут легко обмануть своего врага, но всем понравился удивительный вид кусочка страны. Многие люди сами хотят приехать в такие места и отдохнуть от городской суеты. Фанаты посоветовали звезде радоваться жизни и не связываться с мифическими чудовищами, хотя им было интересно, что кумир хотел просить у обитателя холмов.
Артист позировал перед камерами во время прогулки по парку рядом с самым высоким водопадом Пауэрскурт. Он наслаждался чистым воздухом и удивительной красотой природы, отметив, что в таких лесах и пещерах скрываются герои народных преданий. Эти коварные существа знают тайны спрятанных кладов и могут открыть их человеку в обмен на свою жизнь.
Подписчики развеселились после такого сюжета и напомнили Максиму Галкину, что эти создания могут легко обмануть своего врага, но всем понравился удивительный вид кусочка страны. Многие люди сами хотят приехать в такие места и отдохнуть от городской суеты. Фанаты посоветовали звезде радоваться жизни и не связываться с мифическими чудовищами, хотя им было интересно, что кумир хотел просить у обитателя холмов.