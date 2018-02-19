Эксперты: Бумажными самолетами будут управлять с помощью смартфона

Эксперты PowerUP сообщили, что бумажными изделиями можно будет не только управлять, используя телефон, но и выполнять интересные трюки высшего пилотажа, как это делают настоящие самолеты.Известно, что за 30$ можно будет приобрести только стандартный набор, а если доплатить еще 7$, то покупатель получит набор продвинутого типа, который включает себя все элементы стандартного, а также шасси и 5 шаблонов для создания планеров. Компания представит еще несколько видов наборов. Наборы можно заказать и получить уже к концу февраля, но некоторые специальные предложения придется ждать до конца весны.