Дмитрия Борисова застукали в объятиях нежного молодого человека

Аноним поведал, что на Остоженке, где он проживал в ту пору, увидел Борисова в компании парней с мелированными волосами, обтягивающими кофточками и сережками в ушах, по которым сразу можно было понять их ориентацию. Молодые люди развлекались, веселились, а также ходили в кафе.Неизвестно, правда ли это или нет, однако пронырливым папарацци удалось застукать Дмитрия в объятиях симпатичного юноши. Ведущего, который выходил из офиса продаж престижного жилого комплекса возле метро "Маяковская", поджидал парень. Молодые люди, увидев друг друга, слились в объятиях. Этот случай произошёл два года назад. До сих пор неизвестно кто был тот юноша, и какие именно отношения связывают его с Дмитрием Борисовым.