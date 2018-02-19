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Дмитрия Борисова застукали в объятиях нежного молодого человека

Вокруг молодого ведущего Дмитрия Борисова в последнее время ходят различные слухи. На условиях анонимности постоянный гость телешоу "Пусть говорят" сообщил представителям СМИ, что похоже Борисова девушки не интересуют.

Дмитрия Борисова застукали в объятиях нежного молодого человека

Аноним поведал, что на Остоженке, где он проживал в ту пору, увидел Борисова в компании парней с мелированными волосами, обтягивающими кофточками и сережками в ушах, по которым сразу можно было понять их ориентацию. Молодые люди развлекались, веселились, а также ходили в кафе.

Неизвестно, правда ли это или нет, однако пронырливым папарацци удалось застукать Дмитрия в объятиях симпатичного юноши. Ведущего, который выходил из офиса продаж престижного жилого комплекса возле метро "Маяковская", поджидал парень. Молодые люди, увидев друг друга, слились в объятиях. Этот случай произошёл два года назад. До сих пор неизвестно кто был тот юноша, и какие именно отношения связывают его с Дмитрием Борисовым.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:54
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