Умерла мама режиссера Кирилла Серебренникова
У отечественного режиссера Кирилла Серебренникова в Ростове вследствие тяжелой болезни ушла из жизни его мама. На протяжении длительного времени Ирина Литвина, которая работала в школе учителем литературы, была парализована. Информация касательно её смерти была подтверждена отцом Серебренникова.
Режиссёру выдвинуты обвинения касательно хищения в особо крупном размере. Следователь считает, что художественный руководитель «Гоголь-центра» причастен к расхищению государственных денег, которые были выделены на проект «Платформа». Из-за этого режиссер находился под домашним арестом.
Серебренников, который проживает в своей столичной квартире, неоднократно обращался в суд, для разрешения повидаться с болеющей родительницей, однако ему в этом было отказано. Режиссер свою вину не признаёт. Следователи считают, что спектаклей, на которые были выделены бюджетные средства, просто не было, но защита настаивает на обратном.
Режиссёру выдвинуты обвинения касательно хищения в особо крупном размере. Следователь считает, что художественный руководитель «Гоголь-центра» причастен к расхищению государственных денег, которые были выделены на проект «Платформа». Из-за этого режиссер находился под домашним арестом.
Серебренников, который проживает в своей столичной квартире, неоднократно обращался в суд, для разрешения повидаться с болеющей родительницей, однако ему в этом было отказано. Режиссер свою вину не признаёт. Следователи считают, что спектаклей, на которые были выделены бюджетные средства, просто не было, но защита настаивает на обратном.