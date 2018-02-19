Умерла мама режиссера Кирилла Серебренникова

Режиссёру выдвинуты обвинения касательно хищения в особо крупном размере. Следователь считает, что художественный руководитель «Гоголь-центра» причастен к расхищению государственных денег, которые были выделены на проект «Платформа». Из-за этого режиссер находился под домашним арестом.Серебренников, который проживает в своей столичной квартире, неоднократно обращался в суд, для разрешения повидаться с болеющей родительницей, однако ему в этом было отказано. Режиссер свою вину не признаёт. Следователи считают, что спектаклей, на которые были выделены бюджетные средства, просто не было, но защита настаивает на обратном.