Руководство бренда Jaguar хочет кроссовера E-Pace сделать флагман

Стоит отметить, что кроссовер Jaguar E-Pace на рынке пользуется популярностью, которая с каждым днём нарастает. И это при том, что ещё совсем недавно производители на данный автомобиль особых ставок не делали, однако рынок внёс свои коррективы, поменяв всё кардинально. Маркетологи бренда Jaguar не оставили рост популярности автомобиля без внимания и решили воспользоваться данной возможностью.Согласно статистическим данным, 80 процентов от общих продаж кроссовера Jaguar E-Pace приходится на покупателей, которые раньше никогда не покупали автомобили британского бренда. Сделав из данной модели флагман, производители намерены привлечь к своей продукции новых покупателей и поклонников бренда.