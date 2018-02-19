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Руководство бренда Jaguar хочет кроссовера E-Pace сделать флагман

Руководство компании Jaguar намерено на рынке в SUV-сегменте занять лидирующие позиции. В качестве флагмана в модельном ряду производителя может выступить кроссовер E-Pace, так как у данного автомобиля к этому имеются все предпосылки.

Руководство бренда Jaguar хочет кроссовера E-Pace сделать флагман


Стоит отметить, что кроссовер Jaguar E-Pace на рынке пользуется популярностью, которая с каждым днём нарастает. И это при том, что ещё совсем недавно производители на данный автомобиль особых ставок не делали, однако рынок внёс свои коррективы, поменяв всё кардинально. Маркетологи бренда Jaguar не оставили рост популярности автомобиля без внимания и решили воспользоваться данной возможностью.

Согласно статистическим данным, 80 процентов от общих продаж кроссовера Jaguar E-Pace приходится на покупателей, которые раньше никогда не покупали автомобили британского бренда. Сделав из данной модели флагман, производители намерены привлечь к своей продукции новых покупателей и поклонников бренда.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 22:30
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