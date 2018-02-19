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Наталья Штурм переборщила с юмором и обнаженкой

В день всех влюблённых Наталья Штурм устроила фотосессию в полуобнаженном виде. В этот раз забытая звезда девяностых сделала фото с атрибутами праздника - шоколадными конфетами и в виде сердечек воздушными шариками. В комментариях к публикации исполнительница песен передразнивала хейтеров, напоминающих даме касательно её солидного возраста.

Наталья Штурм переборщила с юмором и обнаженкой

Наталья Штурм шутя, сообщила, что конфеты и цветы ей подарил дворник. Однако позже исполнительница песен поправила сама себя, уточнив, что не дворник подарил — а сама себе всё это купила.

Стоит напомнить, что певица прославилась в поздние девяностые исполнением одной композиции «Окончен школьный роман». Данную песню артистке написал шансонье Александр Новиков. После этого о Штурм забыли на долгие пятнадцать лет, пока певица не приняла решение вернуть себе былую популярность и начала постить в социальной сети Instagram свои откровенные публикации.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:55
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