Рязанский министр Вячеслав Меньшов “зачитал рэп” о долгострое ЖК “Виктория”

Авторы пожелали остаться анонимами, но задают ему вопросы, на которые получают ответы из различных смонтированных выступлений чиновника. Затем люди благодарят его за помощь, касающуюся решения вопроса дальнейшего строительства.Перед такими событиями дольщики ЖК уже публиковали в сетях много сюжетов, в которых просили представителей властей оказать им содействие в данном вопросе. Компания не собирается завершать объект, а также отказывается возвращать людям вложенные средства. Сейчас они решили таким образом привлечь внимание сотрудников органов и чиновников региона.