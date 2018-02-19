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В 2017 году петербургский автозавод Nissan увеличил производство на 26%

Петербургский автозавод японской автомобилестроительной компании Nissan в прошлом году произвел 45 827 транспортных средств. Данный показатель на 25,7 процента больше результатов годичной давности.

В 2017 году петербургский автозавод Nissan увеличил производство на 26%

С октября прошедшего года автозавод начал осуществлять работу по двухсменному графику 5 дней в неделю. Количество штатных работников увеличилось до 500 человек. За счёт увеличения производства бренд планирует удовлетворить увеличивающуюся востребованность на кроссоверы версий Nissan Murano, Nissan X-Trail, Nissan Qashqai. В прошлом году в Москве на предприятии Renault выпустили 13 292 авто Nissan Terrano (плюс 24,5%).

Инженеры на автозаводе собрали 15 592 авто Nissan Almera (минус 2,6 процентов). Наиболее востребованным версиям Nissan на российском авторынке выступает версия Nissan X-Trail (+15,3%; 20 626 авто). Далее разместился Nissan Qashqai (+8%; 20 233 авто). Тройку ТОП замыкает Nissan Murano (+65,6%; 2 851 авто).
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 22:10
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