В 2017 году петербургский автозавод Nissan увеличил производство на 26%

С октября прошедшего года автозавод начал осуществлять работу по двухсменному графику 5 дней в неделю. Количество штатных работников увеличилось до 500 человек. За счёт увеличения производства бренд планирует удовлетворить увеличивающуюся востребованность на кроссоверы версий Nissan Murano, Nissan X-Trail, Nissan Qashqai. В прошлом году в Москве на предприятии Renault выпустили 13 292 авто Nissan Terrano (плюс 24,5%).Инженеры на автозаводе собрали 15 592 авто Nissan Almera (минус 2,6 процентов). Наиболее востребованным версиям Nissan на российском авторынке выступает версия Nissan X-Trail (+15,3%; 20 626 авто). Далее разместился Nissan Qashqai (+8%; 20 233 авто). Тройку ТОП замыкает Nissan Murano (+65,6%; 2 851 авто).