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Елена Ваенга показала поклонникам супруга Романа Садырбаева и достижения наследника Ивана в рисовании

Певица еще находится в клинике, но решила порадовать своих поклонников новым фото в Instagram. Елена Ваенга показала своего супруга Романа Садырбаева и достижения наследника Ивана в рисовании.

В сюжете мужчина позирует перед камерами с улыбкой на лице, а рядом с ним стоит сын, сделавший ему подарок в виде рисунка. Подписчики сразу заметили прекрасный натюрморт и были в восторге от праздничного костюма 5-летнего малыша. После этого они сразу отметили, что мальчик в будущем станет художником, а также поблагодарили Елену Ваенгу за доставленное удовольствие.

Елена Ваенга показала поклонникам супруга Романа Садырбаева и достижения наследника Ивана в рисовании


Пользователи сетей назвали супруга и малыша красавцами, которыми можно гордиться, после чего засыпали страницу кумира лестными комментариями. Раньше артистка уже показывала, как Иван занимается выращиванием растений, но тогда никто не знал о его таланте.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:53
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