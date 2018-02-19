Елена Ваенга показала поклонникам супруга Романа Садырбаева и достижения наследника Ивана в рисовании

В сюжете мужчина позирует перед камерами с улыбкой на лице, а рядом с ним стоит сын, сделавший ему подарок в виде рисунка. Подписчики сразу заметили прекрасный натюрморт и были в восторге от праздничного костюма 5-летнего малыша. После этого они сразу отметили, что мальчик в будущем станет художником, а также поблагодарили Елену Ваенгу за доставленное удовольствие.Пользователи сетей назвали супруга и малыша красавцами, которыми можно гордиться, после чего засыпали страницу кумира лестными комментариями. Раньше артистка уже показывала, как Иван занимается выращиванием растений, но тогда никто не знал о его таланте.