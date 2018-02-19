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Появилась первая фотография нового Porsche 911 без камуфляжа

В сеть выложили фотографии автомобиля Porsche 911 нового поколения без камуфляжа. Фотография новинки была опубликована в Instagram, но её практически сразу же удалили, однако многие успели сделать скриншоты.

Появилась первая фотография нового Porsche 911 без камуфляжа


По опубликованным снимкам можно сказать, что предположения экспертов относительно дизайна автомобиля сбылись, так как задняя часть кузова по стилистике имеет сходство с последними новинками марки — Panamera и Cayenne. У этих моделей также, как у новинки задние фонари соединены светодиодной полосой.

Эксперты полагают, что в сеть случайно выложили фотографию модификации Carrera S, которая отличается наличием силового агрегата производительностью 450 лошадиных сил. Как известно, новый спорткар построен на модернизированной платформе, благодаря которой автомобиль будет отличаться меньшим весом, чем его предшественники. Также этому поспособствовало применение в конструкции алюминия и высокопрочной стали.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 22:00
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