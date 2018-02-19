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В Казани отчим убил 16-летнюю падчерицу

Субботним вечером в Казани случилась трагедия, унесшая две человеческие жизни: падчерицы и ее отчима.
В Казани отчим убил 16-летнюю падчерицу


Видеокамера в центре города записала, как из-за угла Дома офицеров на Санкт-Петербургскую улицу выбегает девушка, а затем падает. По предварительной версии следствия, в тот трагический день 16-летняя девушка сообщила матери о сексуальном насилии над ней отчима. Женщина выгнала подозреваемого из дома, а чуть позже всем семейством они отправились провожать младшего ребенка на кружок. Ненадолго родственники расстались и отчим с падчерицей остались одни. А вскоре тот позвонил своей жене и признался, что зарезал девочку. Позже экспертиза установила, что девушка получила смертельное ранение ножом в грудь.

По факту убийства открыто уголовное производство. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства трагедии.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 16:17
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