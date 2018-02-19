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Эксперты составили рейтинг приложений, из-за которых смартфон разряжается быстрее

Специалисты провели исследование, чтобы определить какие приложения израсходуют больше всего заряда батареи в смартфонах. Исследование проводили разработчики антивирусного программного обеспечения Avast. Рейтинг был составлен по скорости разряжающих смартфон приложений запускающихся автоматически.

По результатам исследования выяснилось, что больше всего разряжают смартфон фирменные приложения от Samsung. Например, приложение AllShare, которое используют для удаленной работы с некоторыми устройствами. Приложения, предназначающиеся для обновления программного обеспечения и фирменный мессенджер от Samsung.
Эксперты составили рейтинг приложений, из-за которых смартфон разряжается быстрее

Также, одними из самых «требовательных» приложений оказались Гугл Карты и мессенджер WhatsApp. Исследователи рекомендуют отказаться от таких приложений как Snapchat и Line, чтобы заряд батареи держался как можно дольше.
Технологии
Добавил: Oleneva Вчера, 21:53
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