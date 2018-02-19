Эксперты составили рейтинг приложений, из-за которых смартфон разряжается быстрее

По результатам исследования выяснилось, что больше всего разряжают смартфон фирменные приложения от Samsung. Например, приложение AllShare, которое используют для удаленной работы с некоторыми устройствами. Приложения, предназначающиеся для обновления программного обеспечения и фирменный мессенджер от Samsung.Также, одними из самых «требовательных» приложений оказались Гугл Карты и мессенджер WhatsApp. Исследователи рекомендуют отказаться от таких приложений как Snapchat и Line, чтобы заряд батареи держался как можно дольше.