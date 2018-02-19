Египтянка развелась с мужем из-за отказа купить ей шаурму

По словам жительницы Египта, они с будущим мужем познакомились согласно их традиции – через родителей. Она увидела его за два месяца до бракосочетания, но уже тогда отметила насколько скуп ее будущий супруг. Египтянка также добавила, что ее официальный спутник люто ненавидит куда – либо выходить, поскольку считает бесцельные прогулки пустой тратой времени, а жена обязана придерживаться тех же правил. Но женщину устраивать это перестало.По прошествии 40 дней после свадьбы египтянка лишь однажды уговорила мужа прогуляться с ней. В процессе прогулки жена попросила благоверного купить ей шаурму, но он отказал ей, предложив лишь сок. По мнению мужчины, этого было более, чем достаточно. После этого женщина решилась на развод и вернулась к своим родителям.Отмечается, что Египет официально считается арабским государством, в котором к женщинам зарегистрировано худшее отношение по сравнению с аналогичным общественным и политическим строем.