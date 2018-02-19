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Египтянка развелась с мужем из-за отказа купить ей шаурму

Египтянка приняла решение развестись с мужем после того, как он не согласился купить ей шаурму. Казалось бы, проблема незначительная, однако, на самом деле, все гораздо серьезней. Женщина заявила, что ее муж очень скупой. Информацию об этом опубликовали в местных СМИ.

Египтянка развелась с мужем из-за отказа купить ей шаурму


По словам жительницы Египта, они с будущим мужем познакомились согласно их традиции – через родителей. Она увидела его за два месяца до бракосочетания, но уже тогда отметила насколько скуп ее будущий супруг. Египтянка также добавила, что ее официальный спутник люто ненавидит куда – либо выходить, поскольку считает бесцельные прогулки пустой тратой времени, а жена обязана придерживаться тех же правил. Но женщину устраивать это перестало.

По прошествии 40 дней после свадьбы египтянка лишь однажды уговорила мужа прогуляться с ней. В процессе прогулки жена попросила благоверного купить ей шаурму, но он отказал ей, предложив лишь сок. По мнению мужчины, этого было более, чем достаточно. После этого женщина решилась на развод и вернулась к своим родителям.

Отмечается, что Египет официально считается арабским государством, в котором к женщинам зарегистрировано худшее отношение по сравнению с аналогичным общественным и политическим строем.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 18:54
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