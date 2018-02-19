Влад Соколовский во время отдыха на Бали заболел опасным вирусом

В начале этого года Влад Соколовский со своей семьей отправился зимовать на Бали. На отдыхе стали происходить разные события. У него вначале кто-то угнал арендованный скутер, а немного позже он заразился опасным вирусом. Но самой большой проблемой стало то, что он начал лечение самостоятельно, а не попросил помощи у местных врачей.Соколовский извинился перед пользователями за то, что пропал на два дня. Он даже не смог объяснить, что с ним произошло. У артиста была температура под 40, и ломило все кости. Сейчас состояние здоровья немного улучшилось, голова начала работать, и он смог взять в руки телефон.Также он добавил, что на отдыхе болеть – это очень обидно и пожелал всем пользователям беречь себя, утепляться и никогда не болеть. А совсем недавно с их семьей случилась еще одна неприятность. Недалеко от их дома стали палить рисовые плантации. В этот момент дома была Рита с малышкой Мией.Она была вынуждена спрятаться в ванной, где совершенно не было окон. Малышка без конца капризничала. С ребенком все в итоге было в порядке, а самой Дакоте было очень плохо, поскольку сильно надышалась дымом. Поэтому они приняли решение переехать.