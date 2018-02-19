Стала известна стоимость седана Audi A8 для российского рынка

На российском рынке начальная стоимость Audi A8 стартует с отметки 5,9 миллиона рублей. За эти деньги российским покупателям предложат укороченную версию седана, оснащённую бензиновым силовым агрегатом объёмом 3,0 литра производительностью 340 лошадиных сил. Двигатель комплектуется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач на и полноприводной системой.Седан Audi A8 с удлинённой колёсной базой для россиян будет предложен за 6,7 миллиона рублей. На российском рынке автомобиль будет доступен только с одним силовым агрегатом, других модификаций пока не предвидится.В то время как на европейском рынке автомобиль Audi A8 нарядус бензиновой версией доступен с турбодизельным агрегатом 3.0 TDI производительностью 286 лошадиных сил.