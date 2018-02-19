АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Хвостатые звезды: Кометы несли с собою благословение или проклятие, связанное со значительными событиями в мире
EUR 69.90 USD 56.34
Курс валют на 20.02.2018

Стала известна стоимость седана Audi A8 для российского рынка

Названы рублёвые цены на автомобиль Audi A8. У российских дилеров первые экземпляры Audi A8 появятся в продаже в марте текущего года.

Стала известна стоимость седана Audi A8 для российского рынка


На российском рынке начальная стоимость Audi A8 стартует с отметки 5,9 миллиона рублей. За эти деньги российским покупателям предложат укороченную версию седана, оснащённую бензиновым силовым агрегатом объёмом 3,0 литра производительностью 340 лошадиных сил. Двигатель комплектуется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач на и полноприводной системой.

Седан Audi A8 с удлинённой колёсной базой для россиян будет предложен за 6,7 миллиона рублей. На российском рынке автомобиль будет доступен только с одним силовым агрегатом, других модификаций пока не предвидится.

В то время как на европейском рынке автомобиль Audi A8 нарядус бензиновой версией доступен с турбодизельным агрегатом 3.0 TDI производительностью 286 лошадиных сил.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 21:46
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети опубликовано рендер смартфона Nokia 10
Apple раскрывает секреты основных изменений в
В июле заработает единая биометрическая система
Жареные блюда быстро выводят жидкость из
За последний месяц изменение расценок произошло у
Ученые: Утрата биоразнообразия повышает риск
SpaceX Falcon Heavy может помочь в добыче
Эксперты: Почему нельзя доверять свои данные
Ученые выявили следы аборигенов народа Ta&#237;no
В интернете распространили "фейки" о смерти
Дана Борисова опубликовала в Instagram фото
Появления беспилотников ожидает 61% земного
Ученые разработали "черный ящик" для клеток
Беременная защитница Дианы Шурыгиной обнародовала
«Евросеть» внедряет услугу обмена старых
Эксперты: Бумажными самолетами будут управлять с
В ТОП-5 в России по продажам люксовых авто с
Археологи нашли в Мексике древний город с
Пользователи сетей раскритиковали игры Владимира
В Великобритании водители экскаваторов играют в
Новая ОС Windows 10 ARM оказалась "отвратительной"
Руководство бренда Jaguar хочет кроссовера E-Pace
Компания Revean будет продавать дешевые перчатки
В 2017 году петербургский автозавод Nissan
Светлана Лобода прокомментировала слухи о своей
Появилась первая фотография нового Porsche 911
Эксперты составили рейтинг приложений, из-за
Стала известна стоимость седана Audi A8 для
Российские ученые через 10 лет презентуют
Рязанский министр Вячеслав Меньшов “зачитал рэп”
Просмотреть все новости