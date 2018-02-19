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Алиса Литинская хвастается в Instagram поездкой в Лондон

Алиса Литинская, покинув телепроект "Дом-2", с радостью демонстрирует, что за периметром ей живётся намного лучше.

После изгнания из "Дома-2" Алиса начала активно путешествовать по разным странам мира. Сейчас девушка находится в Лондоне, но пока умалчивает о том, с какой целью она отправилась в этот город.

Алиса Литинская хвастается в Instagram поездкой в Лондон

Прибыв в столицу Великобритании, Алиса тут же начала пополнять свой Instagram фото и видео, в которых в деталях рассказывает о путешествии. Девушка уже провела экскурсию по номеру элитного отеля, в котором остановилась, а затем отправилась в центр города.

"Я нахожусь в роскошном отеле Ritz и сейчас пойду в ресторан. Атмосфера сказочная, как в замке. Как здесь шикарно! Стиль Лондона", - написала радостная Литинская.

Фанаты считают, что никаких особых дел в Лондоне у Алисы нет, просто она решила посмотреть знаменитый город. Экс-участница телестройки не раз признавалась, что обожает путешествовать и узнавать что-то новое. Так, она отмечала свой день рождения в Монако, ездила и в многими любимый Дубай.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 15:41
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