Экс-супруга Александра Серова откровенно рассказала о смерти новорожденной дочери

В эфире популярной передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека" бывшая супруга Александра Серова откровенно рассказала о рождении их с артистом первой дочери. Все началось в 1991 году. Елена стала на учет и была очень счастлива. Ультразвуковое исследование никаких отклонений в развитии ребенка не показывал. Перед рождением малышки Серов нашел специалиста и родовой процесс прошел нормально. Дочь артиста и его возлюбленной родилась без кисти руки и с пороком сердца. Елена видела малышку всего раз, а Александр Серов приехал через день после рождения дочери из-за гастролей. Девочка умерла через три дня.Артист винит бывшую жену в смерти дочери, считая, что она в процессе ношения ребенка что-то принимала, а также сомневается, что ребенок от него.