АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Хвостатые звезды: Кометы несли с собою благословение или проклятие, связанное со значительными событиями в мире
EUR 69.90 USD 56.34
Курс валют на 20.02.2018

Экс-супруга Александра Серова откровенно рассказала о смерти новорожденной дочери

В телепередаче Бориса Корчевникова «Судьба человека» Александр Серов неожиданно заявил, что у них с бывшей женой была еще одна дочь. Сама экс-супруга певца Елена откровенно рассказала о том, что новорожденная малышка страдала от порока сердца, а спустя несколько дней после рождения умерла.

Экс-супруга Александра Серова откровенно рассказала о смерти новорожденной дочери


В эфире популярной передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека" бывшая супруга Александра Серова откровенно рассказала о рождении их с артистом первой дочери. Все началось в 1991 году. Елена стала на учет и была очень счастлива. Ультразвуковое исследование никаких отклонений в развитии ребенка не показывал. Перед рождением малышки Серов нашел специалиста и родовой процесс прошел нормально. Дочь артиста и его возлюбленной родилась без кисти руки и с пороком сердца. Елена видела малышку всего раз, а Александр Серов приехал через день после рождения дочери из-за гастролей. Девочка умерла через три дня.

Артист винит бывшую жену в смерти дочери, считая, что она в процессе ношения ребенка что-то принимала, а также сомневается, что ребенок от него.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 18:12
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Иностранцы начали массово изучать
В Сети опубликовано рендер смартфона Nokia 10
Apple раскрывает секреты основных изменений в
В июле заработает единая биометрическая система
Жареные блюда быстро выводят жидкость из
За последний месяц изменение расценок произошло у
Ученые: Утрата биоразнообразия повышает риск
SpaceX Falcon Heavy может помочь в добыче
Эксперты: Почему нельзя доверять свои данные
Ученые выявили следы аборигенов народа Ta&#237;no
В интернете распространили "фейки" о смерти
Дана Борисова опубликовала в Instagram фото
Появления беспилотников ожидает 61% земного
Ученые разработали "черный ящик" для клеток
Беременная защитница Дианы Шурыгиной обнародовала
«Евросеть» внедряет услугу обмена старых
Эксперты: Бумажными самолетами будут управлять с
В ТОП-5 в России по продажам люксовых авто с
Археологи нашли в Мексике древний город с
Пользователи сетей раскритиковали игры Владимира
В Великобритании водители экскаваторов играют в
Новая ОС Windows 10 ARM оказалась "отвратительной"
Руководство бренда Jaguar хочет кроссовера E-Pace
Компания Revean будет продавать дешевые перчатки
В 2017 году петербургский автозавод Nissan
Светлана Лобода прокомментировала слухи о своей
Появилась первая фотография нового Porsche 911
Эксперты составили рейтинг приложений, из-за
Стала известна стоимость седана Audi A8 для
Российские ученые через 10 лет презентуют
Просмотреть все новости