В Новом Уренгое Филипп Киркоров пытается загипнотизировать каменные сферы

Перед такими событиями исполнитель уже провел несколько успешных экспериментов, так что сейчас решил поразить подписчиков своими способностями, позируя перед этими предметами с раскрытыми в стороны руками. Филипп Киркоров отметил, что ему подчиняются такие многотонные монолиты, после чего фанаты сразу оценили юмор своего кумира.Они написали много позитивных слов в адрес звезды, отметив, что было забавно смотреть на такое зрелище. Пользователи сетей радовались веселому досугу артиста, а после публикации сюжет собрал 130000 лайков и комментариев.