В Новом Уренгое Филипп Киркоров пытается загипнотизировать каменные сферы
Филипп Киркоров был в восторге после просмотра “Звезд под гипнозом” и решил тоже провести опыты во время пребывания в Новом Уренгое. Певец опубликовал в Instagram ролик, на котором пытается загипнотизировать каменные сферы.
Перед такими событиями исполнитель уже провел несколько успешных экспериментов, так что сейчас решил поразить подписчиков своими способностями, позируя перед этими предметами с раскрытыми в стороны руками. Филипп Киркоров отметил, что ему подчиняются такие многотонные монолиты, после чего фанаты сразу оценили юмор своего кумира.
Они написали много позитивных слов в адрес звезды, отметив, что было забавно смотреть на такое зрелище. Пользователи сетей радовались веселому досугу артиста, а после публикации сюжет собрал 130000 лайков и комментариев.
Перед такими событиями исполнитель уже провел несколько успешных экспериментов, так что сейчас решил поразить подписчиков своими способностями, позируя перед этими предметами с раскрытыми в стороны руками. Филипп Киркоров отметил, что ему подчиняются такие многотонные монолиты, после чего фанаты сразу оценили юмор своего кумира.
Они написали много позитивных слов в адрес звезды, отметив, что было забавно смотреть на такое зрелище. Пользователи сетей радовались веселому досугу артиста, а после публикации сюжет собрал 130000 лайков и комментариев.