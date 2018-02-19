Лиза Пескова опубликовала фото со своим папой и детьми Татьяны Навки

Спортсменка Татьяна Навка официально оформила отношения с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым летом 2015 года. Торжество прошло в Сочи. У супругов есть дочка Надежда.Стоит напомнить, что после бракосочетания дочь Дмитрия от первых отношений Лиза заявила, что никакой официальной свадьбы не было, а влюбленные устроили просто шикарный праздник. Но немного позже эту информацию опровергли.Сейчас у девушки прекрасные отношения с новой супругой отца и ее дочкой от первого брака. Раньше Навка была замужем за Александром Жулиным, у пары родилась дочка Александра.Недавно на личной страничке Лизы появился фотоснимок, на котором вся семья была в банных халатах. На снимке позировал Дмитрий Песков, его жена Татьяна Навка, их общая дочка Надежда, дочь Татьяны Александра, а еще Лиза и ее братья, которые много времени проводят во Франции.Пользователи рады были увидеть все семейство вместе, судя по всему, именно так прошли их выходные. Хотя нашлись и те, кому эта затея не понравилась, поскольку такие снимки лучше оставлять в семейном альбоме, а не выставлять на всеобщее обозрение.