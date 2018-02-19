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Житель Петербурга, издевавшийся над дочерью, отправится в колонию

Житель Петербурга, регулярно измывавшийся над своей дочерью, не один год наносивший ей побои и оскорбления, на три года отправится в места заключения.
Житель Петербурга, издевавшийся над дочерью, отправится в колонию


Над своей 15-летней дочерью собственный отец издевался на протяжении долгих 10 лет: постоянные побои и оскорбления терпела несовершеннолетняя девочка практически ежедневно. Поставил точку такой случай: нанеся ребенку не менее 15 ударов кулаками в жизненно важные органы, подсудимый облил ее холодной водой и, угрожая лыжной палкой, запер на морозе на балконе, запретив девочке возвращаться в комнату. А сам ушел из дома.

Школьница, запертая на балконе 2-го этажа, сделала попытку спрыгнуть вниз, при этом повредив себе позвоночник и получив сотрясение мозга и черепно-мозговые травмы.

19 февраля суд признал его виновным в издевательствах над подростком, а также в невыполнении родительских обязанностей. Кроме 3,1 лет в заключении осужденный также расплатится материально: суд назначил ему выплатить в пользу потерпевшей почти 2 миллиона рублей.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 18:54
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