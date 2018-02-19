Житель Петербурга, издевавшийся над дочерью, отправится в колонию

Над своей 15-летней дочерью собственный отец издевался на протяжении долгих 10 лет: постоянные побои и оскорбления терпела несовершеннолетняя девочка практически ежедневно. Поставил точку такой случай: нанеся ребенку не менее 15 ударов кулаками в жизненно важные органы, подсудимый облил ее холодной водой и, угрожая лыжной палкой, запер на морозе на балконе, запретив девочке возвращаться в комнату. А сам ушел из дома.Школьница, запертая на балконе 2-го этажа, сделала попытку спрыгнуть вниз, при этом повредив себе позвоночник и получив сотрясение мозга и черепно-мозговые травмы.19 февраля суд признал его виновным в издевательствах над подростком, а также в невыполнении родительских обязанностей. Кроме 3,1 лет в заключении осужденный также расплатится материально: суд назначил ему выплатить в пользу потерпевшей почти 2 миллиона рублей.