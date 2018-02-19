Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео своей подготовки к выходу на сцену

Преданные фанаты стали писать хвалебные сообщения по поводу трудолюбия артистки, радуясь ее творческим достижениям, а хейтеры возмущались прической звезды, примеряющей шиньон, после чего отметили, что это все просто очередной спектакль. В реальности, Анастасия Волочкова не собирается выступать на сцене, так что она просто решила вспомнить молодые годы. Также люди заметили, что ее наследница Ариадна ругается нецензурными словами во время поиска кистей для макияжа.Затем сторонники и противники знаменитости устроили словесную баталию на ее странице, а самые дотошные недоброжелатели упомянули о недавнем сюжете в честь Дня Валентина, когда возлюбленный балерины Михаил стриг волосы, а дочка в коротких шортах сидела у него на плечах и помогала мастеру.