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Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео своей подготовки к выходу на сцену

Несмотря на критику со стороны недоброжелателей балерина старается радовать поклонников новыми сюжетами. Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео своей подготовки к выходу на сцену, вызвавшее неоднозначную реакцию у людей.

Преданные фанаты стали писать хвалебные сообщения по поводу трудолюбия артистки, радуясь ее творческим достижениям, а хейтеры возмущались прической звезды, примеряющей шиньон, после чего отметили, что это все просто очередной спектакль. В реальности, Анастасия Волочкова не собирается выступать на сцене, так что она просто решила вспомнить молодые годы. Также люди заметили, что ее наследница Ариадна ругается нецензурными словами во время поиска кистей для макияжа.

Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео своей подготовки к выходу на сцену


Затем сторонники и противники знаменитости устроили словесную баталию на ее странице, а самые дотошные недоброжелатели упомянули о недавнем сюжете в честь Дня Валентина, когда возлюбленный балерины Михаил стриг волосы, а дочка в коротких шортах сидела у него на плечах и помогала мастеру.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:16
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