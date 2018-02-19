FAW готовит к выходу на рынок новый кроссовер - "убийцу" Hyundai Tucson

В длину новый кроссовер FAW T086 составляет 4 500 мм, а размер его колёсной базы — 2 700 мм. Автомобиль получил оригинальный дизайн передней части кузова, в то время как задняя часть модели имеет сходство с Kia Sportage.В качестве силовой установки китайского кроссовера выступает турбированный двигатель объёмом 1,2 литра производительностью 143 лошадиные силы, работает он на пару либо с «механикой», либо с роботизированной трансмиссией. Привод у автомобиля только передний.В оснащение паркетника FAW T086 войдёт система стабилизации, запуск двигателя с кнопки, климат-контроль, мультимедийная система с большим экраном, на который выводится изображение камеры заднего вида, мультифункциональное рулевое колесо, панорамная крыша с люком и другие опции.