FAW готовит к выходу на рынок новый кроссовер - "убийцу" Hyundai Tucson
В компании FAW рассекретили новый кроссовер, у которого ещё нет названия, только заводской индекс Т086. Новинка появится в продаже в текущем году, на рынке она составит конкуренцию Hyundai Tucson и Kia Sportage.
В длину новый кроссовер FAW T086 составляет 4 500 мм, а размер его колёсной базы — 2 700 мм. Автомобиль получил оригинальный дизайн передней части кузова, в то время как задняя часть модели имеет сходство с Kia Sportage.
В качестве силовой установки китайского кроссовера выступает турбированный двигатель объёмом 1,2 литра производительностью 143 лошадиные силы, работает он на пару либо с «механикой», либо с роботизированной трансмиссией. Привод у автомобиля только передний.
В оснащение паркетника FAW T086 войдёт система стабилизации, запуск двигателя с кнопки, климат-контроль, мультимедийная система с большим экраном, на который выводится изображение камеры заднего вида, мультифункциональное рулевое колесо, панорамная крыша с люком и другие опции.
В длину новый кроссовер FAW T086 составляет 4 500 мм, а размер его колёсной базы — 2 700 мм. Автомобиль получил оригинальный дизайн передней части кузова, в то время как задняя часть модели имеет сходство с Kia Sportage.
В качестве силовой установки китайского кроссовера выступает турбированный двигатель объёмом 1,2 литра производительностью 143 лошадиные силы, работает он на пару либо с «механикой», либо с роботизированной трансмиссией. Привод у автомобиля только передний.
В оснащение паркетника FAW T086 войдёт система стабилизации, запуск двигателя с кнопки, климат-контроль, мультимедийная система с большим экраном, на который выводится изображение камеры заднего вида, мультифункциональное рулевое колесо, панорамная крыша с люком и другие опции.
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Добавил: Алина Вчера, 21:22