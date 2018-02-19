Opel представил фургон Combo Life новой генерации
Немецкая автокомпания Opel представила новый свой фургон версии Opel Combo Life, построенной на такой же архитектуре как и Citroen Berlingo. Новую версию презентуют в рамках женевского автосалона.
Новая версия фургона выйдет на авторынка в базовой вариации с удлиненной колесной базой. Передняя панель новой версии подобна Citroen Berlingo новой генерации. У немецкого авто в салоне имеется восьмидюймовый тачскрин мультимедийного центра. Функциональный список авто включает аудиосистему, поддерживающую сервисы Android Auto и Apple CarPlay, контроль за рядностью движения, опцию идентификации дорожных знаков, круиз-контроль, проекционный экран.
Под капотом у нового авто Opel Combo Life будут установлены бензиновые силовые установки объемом на 1,2 литра, которые способны генерировать 110, а также 130 лошадиных сил. Также предусматриваются 1,5-литровые дизели на 75 и 130 л.с., работающие вместе с 8-скоростной АКП.
Новая версия фургона выйдет на авторынка в базовой вариации с удлиненной колесной базой. Передняя панель новой версии подобна Citroen Berlingo новой генерации. У немецкого авто в салоне имеется восьмидюймовый тачскрин мультимедийного центра. Функциональный список авто включает аудиосистему, поддерживающую сервисы Android Auto и Apple CarPlay, контроль за рядностью движения, опцию идентификации дорожных знаков, круиз-контроль, проекционный экран.
Под капотом у нового авто Opel Combo Life будут установлены бензиновые силовые установки объемом на 1,2 литра, которые способны генерировать 110, а также 130 лошадиных сил. Также предусматриваются 1,5-литровые дизели на 75 и 130 л.с., работающие вместе с 8-скоростной АКП.
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Добавил: tantan61 Вчера, 18:12