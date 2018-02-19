Ученые научились быстро заворачивать капли масла в мешочки из полимера

Команда из американских, японских и китайских ученых разработала новый способ создания подобных капсул, который сильно превосходит прежние методы. Новый способ формирования капсул теперь займет менее секунды.В тот момент, когда капля попадает на поверхность воды, образуется воздушная воронка, которая меняет форму поверхности, затем закрывается обратно за счет поверхностного натяжения, ведя к всплеску и далее возвращая поверхность жидкости в прежнюю форму. Дальше следует очередная ступень процесса: уровень воды поднимается над каплей масла и ведет к завертыванию ее в полимерную пленку, мешочек. Объем образовавшейся капсулы обусловлен площадью пленки, помещенной на поверхность воды. Так, излишки масла вытесняются наружу, оставаясь вне капсулы.Однако, как отметили эксперты, подобные пленки достаточно тонки и поддаются легкому разрушению. Для создания более плотного материала необходимо больше времени, поскольку это очень трудоемкий процесс.