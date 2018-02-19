Ученые научились быстро заворачивать капли масла в мешочки из полимера
Группа ученых из Массачусетского университета разработали новый метод завертывания капель масла в мешочки из полимера. Оказывается, для того, чтобы получить такие капсулы, достаточно бросить капли масла на поверхность воды, где находится нанометровой толщины нужной формы пленка.
Команда из американских, японских и китайских ученых разработала новый способ создания подобных капсул, который сильно превосходит прежние методы. Новый способ формирования капсул теперь займет менее секунды.
В тот момент, когда капля попадает на поверхность воды, образуется воздушная воронка, которая меняет форму поверхности, затем закрывается обратно за счет поверхностного натяжения, ведя к всплеску и далее возвращая поверхность жидкости в прежнюю форму. Дальше следует очередная ступень процесса: уровень воды поднимается над каплей масла и ведет к завертыванию ее в полимерную пленку, мешочек. Объем образовавшейся капсулы обусловлен площадью пленки, помещенной на поверхность воды. Так, излишки масла вытесняются наружу, оставаясь вне капсулы.
Однако, как отметили эксперты, подобные пленки достаточно тонки и поддаются легкому разрушению. Для создания более плотного материала необходимо больше времени, поскольку это очень трудоемкий процесс.
Команда из американских, японских и китайских ученых разработала новый способ создания подобных капсул, который сильно превосходит прежние методы. Новый способ формирования капсул теперь займет менее секунды.
В тот момент, когда капля попадает на поверхность воды, образуется воздушная воронка, которая меняет форму поверхности, затем закрывается обратно за счет поверхностного натяжения, ведя к всплеску и далее возвращая поверхность жидкости в прежнюю форму. Дальше следует очередная ступень процесса: уровень воды поднимается над каплей масла и ведет к завертыванию ее в полимерную пленку, мешочек. Объем образовавшейся капсулы обусловлен площадью пленки, помещенной на поверхность воды. Так, излишки масла вытесняются наружу, оставаясь вне капсулы.
Однако, как отметили эксперты, подобные пленки достаточно тонки и поддаются легкому разрушению. Для создания более плотного материала необходимо больше времени, поскольку это очень трудоемкий процесс.
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 21:16