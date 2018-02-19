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Боковые блоки запущенной с Восточного ракеты «Союз-2.1а» вывозят из района падения

Панельные блоки, отлетевшие после запуска ракеты «Союз-2.1а», уже вывезены с Приамурского региона, куда они рухнули. Об этом сообщается в местной прессе.

Боковые блоки запущенной с Восточного ракеты «Союз-2.1а» вывозят из района падения


Со слов представителя местных властей, специалисты Роскосмоса обязаны были подписать 13 февраля во вторник заключение о том, что территория падения панельных блоков от ракеты «Союз-2.1а», уже чистая. Роскосмос обязан вывезти четыре панельных блока от ракеты, запущенной в первый день февраля, а также две части с прошлогоднего запуска.

В данное время специалистам осталось убрать последние части ракеты. В Роскосмосе сообщили, что его уберут за несколько дней.

Напомним, ракету «Союз-2.1а» Роскосмос запустил с космодрома Восточный 1 февраля текущего года, которая вывела на орбиту Земли одиннадцать спутников, два из которых являются российскими. Остальные спутники из США и Германии.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 21:10
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