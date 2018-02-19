Нелли Ермолаева устроила фотосессии своему новорожденному сыну

Спустя неделю после рождения Мирона, молодая мама устроила ему первую фотосессию. Профессионально сделанные снимки Нелли разместила на своей странице, но отключила возможность комментирования, чтобы избежать негативных отзывов.Личико малыша предусмотрительно закрыто маской медвежонка и в подписи к снимку Нелли так его и называет. Бывшая участница телестройки рассказала, что фотосессия проходила в специально оборудованной студии и были учтены все нюансы.Нелли Ермолаева рекомендует не отказываться от подобных мероприятий, так как они «рекомендуются проводить от 5 до 10 дней от рождения, что обусловлено физиологией малыша».