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Нелли Ермолаева устроила фотосессии своему новорожденному сыну

Экс-участница «Дома-2» Нелли Ермолаева совсем недавно родила своего первенца и уже успела поделиться его фото с подписчиками в Instagram.

Спустя неделю после рождения Мирона, молодая мама устроила ему первую фотосессию. Профессионально сделанные снимки Нелли разместила на своей странице, но отключила возможность комментирования, чтобы избежать негативных отзывов.

Нелли Ермолаева устроила фотосессии своему новорожденному сыну

Личико малыша предусмотрительно закрыто маской медвежонка и в подписи к снимку Нелли так его и называет. Бывшая участница телестройки рассказала, что фотосессия проходила в специально оборудованной студии и были учтены все нюансы.

Нелли Ермолаева устроила фотосессии своему новорожденному сыну

Нелли Ермолаева рекомендует не отказываться от подобных мероприятий, так как они «рекомендуются проводить от 5 до 10 дней от рождения, что обусловлено физиологией малыша».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:02
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