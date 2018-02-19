Израиль испытал ПРО для перехвата ракет в космосе

Сообщается, что испытание ПРО было осуществлено в центральной части Израиля. Операцией руководили представители компании Israel Aerospace Industries, при этом испытание также контролировали специалисты из Министерства обороны страны.Помимо израильских экспертов в тестовом запуске приняли участие и сотрудники Агентства по противоракетной обороне из США, поскольку они тоже работали над созданием системы «Стрела-3».Уничтожение цели осуществляется прямым попаданием боевого заряда ПРО. Также специалисты уверены в том, что систему «Хец-3» можно использовать и для обезвреживания спутников противника.Что касается более ранних систем ПРО, то израильская армия обладает комплексом Patriot и тем же «Хец», только здесь идет речь о слегка устаревших модификациях.