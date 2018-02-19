Наталья Чистякова-Ионова порадовала поклонников снимком своей бабушки в Instagram
Бабушка Натальи Чистяковой-Ионовой отмечает свой день рождения, так что в честь этого события певица решила порадовать поклонников ее снимком в Instagram. Также звезда опубликовала трогательный пост, посвященный имениннице.
Подписчики сразу отметили, что исполнительница похожа на свою родственницу, а также женщина имеет прекрасный внешний вид, несмотря на возраст. Они похвалили Наталью Чистякову-Ионову за заботу о близком человеке, после чего предложили завести отдельную страничку для пенсионерки в сетях.
Она может мотивировать людей на долгую жизнь без боязни возрастных изменений. Пользователи сетей поняли, откуда у их кумира такая отличная генетика, после чего пожелали виновнице торжества здоровья и позитивного настроения.
Подписчики сразу отметили, что исполнительница похожа на свою родственницу, а также женщина имеет прекрасный внешний вид, несмотря на возраст. Они похвалили Наталью Чистякову-Ионову за заботу о близком человеке, после чего предложили завести отдельную страничку для пенсионерки в сетях.
Она может мотивировать людей на долгую жизнь без боязни возрастных изменений. Пользователи сетей поняли, откуда у их кумира такая отличная генетика, после чего пожелали виновнице торжества здоровья и позитивного настроения.