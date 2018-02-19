Volvo представила первый трехцилиндровый мотор

Новый бензиновый 1,5-литровый мотор на 158 л.с. работает вместе с шестиступенчатой КП. В виде опции восьмидиапазонный «автомат» появится в будущем году. Кроссовер XC40 с таким мотором может до первой сотни разгоняться за 9,4 с. Максимальная скорость при этом составляет 200 км/час. В цикле WLTP комбинированный расход топлива достигает 7,1 л. на 100 км.Силовой агрегат, чья сборка будет налажена непосредственно на линии производства дизельных, а также бензиновых четырехцилиндровых силовых установок, спроектирован для интеграции в современные двухмоторные системы подключаемых гибридов. Данная версия и вариация с электрической установкой в линейке Volvo XC40 появятся позднее. С анонсом мотора Volvo одновременно представила новую XC40 — Inscription.