Во время исследования острова Кемпбелл был замечен “золотой шип” в сердцевине ситской ели. Эти маркеры, относящиеся к радиоуглеродному пику, касаются событий, связанных с испытаниями термоядерного оружия в атмосфере. Они проходили в Северном полушарии, начиная с 50-х годов, после чего последние следы сохранились на деревьях.Также ситуация затронула Южное полушарие, а необычный представитель флоры, посаженый в данном месте, стал 100-летней аномалией и знаком новой эпохи. Ученые отметили, что в тот период все части Земли были затронуты деятельностью человека.