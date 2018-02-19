Украина запретила поставки двигателей Д-436 в Россию

О данной новости сообщил заместитель руководителя Министерства промышленности РФ Олег Бочаров. Стоит отметить, что силовые установки Д-436 производятся на украинском предприятии «Мотор Сич». Эти двигатели в основном устанавливались на самолеты Ан-148, который собирали на российском Воронежском авиастроительном заводе. Помимо этого Д-436 применялись в конструкции аппаратов Бе-200, которые выступают в роли самолетов-амфибий.Обсуждение этой темы проводилось в рамках круглого стола в Госдуме. Пока что о дальнейших действиях России по этому поводу ничего не известно.