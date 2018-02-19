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Украина запретила поставки двигателей Д-436 в Россию

Украинские власти решили запретить поставки двигателей Д-436 в Россию. Таким образом, заводы в РФ остались без украинских силовых установок.

Украина запретила поставки двигателей Д-436 в Россию


О данной новости сообщил заместитель руководителя Министерства промышленности РФ Олег Бочаров. Стоит отметить, что силовые установки Д-436 производятся на украинском предприятии «Мотор Сич». Эти двигатели в основном устанавливались на самолеты Ан-148, который собирали на российском Воронежском авиастроительном заводе. Помимо этого Д-436 применялись в конструкции аппаратов Бе-200, которые выступают в роли самолетов-амфибий.

Обсуждение этой темы проводилось в рамках круглого стола в Госдуме. Пока что о дальнейших действиях России по этому поводу ничего не известно.
Политика / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:58
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