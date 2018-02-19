Две московские поликлиники награждены грантом за высокое качество в работе

Два московских медучреждения награждены денежными грантами от местной власти. Правительственное вознаграждение столичные больницы получили за качественное создание комфортной атмосферы, а также высокий сервис в работе с людьми. Размер выплаченных местными властями материальных средств составил 15 млн отечественной валютой.Чиновники объяснили, что власти государства трудятся не только над тем, чтобы улучшить доступность и качество первичной медицинской помощи в столичных клиниках, но также и над созданием высокого уровня условий пребывания в них.Комфортные условия для пациентов клиник создаются с учетом мнения и советов людей, а также с помощью различных форм обратной связи. Теперь при помощи интернета жители столицы смогут оставить свои пожелания и предложения на сайте медучреждений, а также указать на какую-либо проблему.