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Супруга Ивана Жидкова поведала о кризисах в отношениях после родов

Супруга Ивана Жидкова поделилась с пользователями проблемами в семейных отношениях после рождения ребенка.

Супруга Ивана Жидкова поведала о кризисах в отношениях после родов


Иван Жидков осенью ушедшего года второй раз стал папой. Во время рождения наследника он был на гастролях, поэтому рядом с гражданской женой была мама. Но с Ваней в родильном зале они были на видеосвязи, он пытался ее поддержать, но Лилия была сильно раздражена в тот момент и сильно кричала на него.

После появления на свет малыша у молодой мамочки была послеродовая депрессия. К кризисам в семейных отношениях Иван относится философски и уверяет, что главное их необходимо достойно преодолеть.

Сам актер как-то написал, что он очень верит, что им хватит стойкости и ума, чтобы пережить сложные жизненные этапы, ведь с ними сталкиваются практически в каждой семье. Все совершают ошибки и у многих случаются кризисы в семейной жизни, но кто-то их преодолевает с гордо поднятой головой, а кто-то вовсе нет.

Стоит напомнить, что Иван Жидков был в браке с киноактрисой Татьяной Арнтгольц с 2008 по 2013 год, и в этих отношениях появилась на свет долгожданная дочка Мария. С Лилией Соловьевой актер состоит в отношениях с 2016 года, а осенью 2017 у них родился наследник Степан.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 14:32
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