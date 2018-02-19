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Житель Великобритании из-за пива проехал полмира

Бен Кумбс из Великобритании одолел на машине приблизительно 37 000 км, чтобы попробовать любимого пива на двух самых крайних полюсах земли – северном и южном.
Житель Великобритании из-за пива проехал полмира


Бен Кумбс поделился, что подобная мысль возникла у него за бокалом пенного пива. Назвав свою одиссею «От паба до паба», он отправился в Арктику на остров Шпицберген - к самому северному пабу. Эта пивная оказалась единственной в поселении.

А окончилась долгая дорога британца на Огненной земле в городке Пуэрто-Уильямс, что в Чили, в Южной Америке. Кумбс узнал, что пивнушки есть и еще южнее, но эти заведение работают нелегально. Или же принадлежат закрытым поселениям.

Всю дорогу любитель пива осилил на TVR Chimaera, попутно расписывая поездку в Facebook.

Кстати, чилийский паб путешественнику не понравился из-за меню и мебели из пластика. Но, как подытожил путешественник, важен сам процесс путешествия, а не пункт назначения.
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 20:46
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