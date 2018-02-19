Армен Джигарханян вернулся к работе и сравнил рождение спектакля с появлением на свет малыша

В данный момент известный актер Армен Джигарханян приступил к работе над «Мольером», постановкой спектакля по произведению Михаила Булгакова. Артист считает, что это одна из великих пьес, в которых он играл, когда служил в «Ленкоме».Процесс рождения спектакля Джигарханян сравнивает с рождением на свет ребенка, отмечая, что процесс это сложный, который в некоторых случаях может закончиться потерей малыша. Что-то определенное можно сказать, по мнению артиста, только после рождения в этот мир хорошего и славного голубоглазого ребенка.Информация о здоровье Армена Борисовича вызывает в последнее время беспокойство у фанатов актера. Сам же он заявляет, что пребывает в хорошем самочувствии настолько, насколько может себя чувствовать человек 82 лет.По поводу бывшей супруги Виталине Цымбалюк-Романовской артист также высказался. В частности, он сделал для себя выводы, которые заключаются в том, что доверять необходимо лишь своей интуиции, а жизнь сама расставит все по местам.