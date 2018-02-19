Энн Хэтэуэй назначена на роль в триллере «Последнее, чего он хотел»

В качестве продюсера ленты приглашен Кассиан Элвис, который до этого занимался таким успешным фильмом как «Далласский клуб покупателей». Компанию ему составят специалисты Роберт Джонсон и Марк Годфри.Обладательница премии «Оскар» будет играть роль журналистки из газеты Washington Post Елены МакМэхон. В качестве основы для сюжета возьмут одноименную работу американской писательницы Джоан Дидион. Согласно задумке МакМэхон, в рамках своей должности, станет рассказывать о событиях 1984 года, когда в США проходили очередные выборы президента. Помимо этого женщине нужно будет ухаживать за своим старым отцом, который до этого занимался поставкой оружия в Центральную Америку.В конце июня Энн Хэтэуэй также появится в фильме «8 подруг Оушена».