АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Хвостатые звезды: Кометы несли с собою благословение или проклятие, связанное со значительными событиями в мире
EUR 69.90 USD 56.34
Курс валют на 20.02.2018

Правительство пересядет на «Кортеж» в конце текущего года

Чиновники российского кабинета министров смогут передвигаться на автомобилях проекта «Кортеж» на конец текущего года.

Правительство пересядет на «Кортеж» в конце текущего года

Информация передана главой Министерства промышленности, а также торговли Денисом Мантуровым. Пробная эксплуатация авто «Кортеж» состоится в 2018 году. На конец текущего начало будущего года все желающие могут оформить заявку на приобретение этих авто. Процесс заказа, а также производства транспортных средств будет достаточно долгим. Уже на конец текущего года выпустят семьдесят автомобилей.

По словам Мантурова, он вряд ли сам сядет в автомобиль «Кортеж», однако если это произойдёт, то это, скорее всего, будет седан. Он заинтересован более во внедорожнике, чей выпуск ожидается на конец 2019 года. Следует напомнить, что компания Sollers и «НАМИ» организуют СП, которое специализируется на распространении авто проекта «Кортеж». Выпуск таких транспортных средств произойдет на конец текущего года.
Авто
Добавил: tantan61 Вчера, 20:34
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Иностранцы начали массово изучать
В Сети опубликовано рендер смартфона Nokia 10
Apple раскрывает секреты основных изменений в
В июле заработает единая биометрическая система
Жареные блюда быстро выводят жидкость из
За последний месяц изменение расценок произошло у
Ученые: Утрата биоразнообразия повышает риск
SpaceX Falcon Heavy может помочь в добыче
Эксперты: Почему нельзя доверять свои данные
Ученые выявили следы аборигенов народа Ta&#237;no
В интернете распространили "фейки" о смерти
Дана Борисова опубликовала в Instagram фото
Появления беспилотников ожидает 61% земного
Ученые разработали "черный ящик" для клеток
Беременная защитница Дианы Шурыгиной обнародовала
«Евросеть» внедряет услугу обмена старых
Эксперты: Бумажными самолетами будут управлять с
В ТОП-5 в России по продажам люксовых авто с
Археологи нашли в Мексике древний город с
Пользователи сетей раскритиковали игры Владимира
В Великобритании водители экскаваторов играют в
Новая ОС Windows 10 ARM оказалась "отвратительной"
Руководство бренда Jaguar хочет кроссовера E-Pace
Компания Revean будет продавать дешевые перчатки
В 2017 году петербургский автозавод Nissan
Светлана Лобода прокомментировала слухи о своей
Появилась первая фотография нового Porsche 911
Эксперты составили рейтинг приложений, из-за
Стала известна стоимость седана Audi A8 для
Российские ученые через 10 лет презентуют
Просмотреть все новости