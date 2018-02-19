Правительство пересядет на «Кортеж» в конце текущего года

Информация передана главой Министерства промышленности, а также торговли Денисом Мантуровым. Пробная эксплуатация авто «Кортеж» состоится в 2018 году. На конец текущего начало будущего года все желающие могут оформить заявку на приобретение этих авто. Процесс заказа, а также производства транспортных средств будет достаточно долгим. Уже на конец текущего года выпустят семьдесят автомобилей.По словам Мантурова, он вряд ли сам сядет в автомобиль «Кортеж», однако если это произойдёт, то это, скорее всего, будет седан. Он заинтересован более во внедорожнике, чей выпуск ожидается на конец 2019 года. Следует напомнить, что компания Sollers и «НАМИ» организуют СП, которое специализируется на распространении авто проекта «Кортеж». Выпуск таких транспортных средств произойдет на конец текущего года.