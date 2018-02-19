Девочка 5 лет писала тайные SMS умершему деду

Девочка использовала данный аппарат для игр, которые ей закачивал отец, однако О'Брайену также удалось найти в истории SMS сообщения, посланные его дочерью умершему отцу. В течение 5 лет девочка, никому ничего не говоря, писала послания любимому родственнику, надеясь, что он увидел Иисуса и живет на небесах невероятной жизнью в абсолютной любви.Ребенок сокрушается, что ее жизнь не может быть такой великолепной без него, цитирует телеведущий слова ребенка в своем Twitter. Пользователи сети были растроганы до слез, выставляя "лайки" данному посту. Впрочем, все сообщения девочки так и не были отправлены телефоном.