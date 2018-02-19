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Девочка 5 лет писала тайные SMS умершему деду

Радиоведущий из Великобритании Джеймс О'Брайен продемонстрировал пользователям соцсетей SMS со своего старого телефона, которым пользовалась его дочь, оправлявшая в течение пяти лет сообщения умершему дедушке.

Девочка 5 лет писала тайные SMS умершему деду


Девочка использовала данный аппарат для игр, которые ей закачивал отец, однако О'Брайену также удалось найти в истории SMS сообщения, посланные его дочерью умершему отцу. В течение 5 лет девочка, никому ничего не говоря, писала послания любимому родственнику, надеясь, что он увидел Иисуса и живет на небесах невероятной жизнью в абсолютной любви.

Ребенок сокрушается, что ее жизнь не может быть такой великолепной без него, цитирует телеведущий слова ребенка в своем Twitter. Пользователи сети были растроганы до слез, выставляя "лайки" данному посту. Впрочем, все сообщения девочки так и не были отправлены телефоном.
Общество
Добавил: Юля Карпеченко Вчера, 20:28
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