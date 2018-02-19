Музыканта Карела Готта госпитализировали в очень тяжелом состоянии

По сообщению от «Газеты.ru», чешский музыкант Карел Готт был срочно госпитализирован. По данным представителя артиста Анеты Столцовой, певец вынужден был приостановить свои концерты из-за гриппа, которым заболел на днях. Также известно, что Готт оказался в госпитале уже будучи в тяжелом состоянии.Отмечено, что тяжелая форма заболевания гриппом осложнена онкологией, пережитой певцом ранее, которую ему диагностировали еще в 2015 году.