Жители Норильска заметили в небе светящийся НЛО
В сетях опубликован ролик, сделанный свидетелями события из Норильска. Жители города заметили в небе светящийся НЛО и запечатлели его на камеру.
Загадочный объект пронесся на большой скорости, но сильная высота помешала любопытным горожанам рассмотреть, что конкретно находится над их территорией. Также была небольшая облачность, позволяющая НЛО быстро скрыться с поля зрения людей. Многие лица не сомневаются в посещении города пришельцами.
Скептики сразу упомянули о метеозонде или сьемках с квадрокоптера, но эти мнения были опровергнуты местными властями. Они даже не знают о природе аппарата, так как никаких вышеуказанных событий тут не было.
Загадочный объект пронесся на большой скорости, но сильная высота помешала любопытным горожанам рассмотреть, что конкретно находится над их территорией. Также была небольшая облачность, позволяющая НЛО быстро скрыться с поля зрения людей. Многие лица не сомневаются в посещении города пришельцами.
Скептики сразу упомянули о метеозонде или сьемках с квадрокоптера, но эти мнения были опровергнуты местными властями. Они даже не знают о природе аппарата, так как никаких вышеуказанных событий тут не было.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:27