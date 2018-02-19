Жители Норильска заметили в небе светящийся НЛО

Загадочный объект пронесся на большой скорости, но сильная высота помешала любопытным горожанам рассмотреть, что конкретно находится над их территорией. Также была небольшая облачность, позволяющая НЛО быстро скрыться с поля зрения людей. Многие лица не сомневаются в посещении города пришельцами.Скептики сразу упомянули о метеозонде или сьемках с квадрокоптера, но эти мнения были опровергнуты местными властями. Они даже не знают о природе аппарата, так как никаких вышеуказанных событий тут не было.