АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Хвостатые звезды: Кометы несли с собою благословение или проклятие, связанное со значительными событиями в мире
EUR 69.90 USD 56.34
Курс валют на 20.02.2018

Жители Норильска заметили в небе светящийся НЛО

В сетях опубликован ролик, сделанный свидетелями события из Норильска. Жители города заметили в небе светящийся НЛО и запечатлели его на камеру.

Жители Норильска заметили в небе светящийся НЛО


Загадочный объект пронесся на большой скорости, но сильная высота помешала любопытным горожанам рассмотреть, что конкретно находится над их территорией. Также была небольшая облачность, позволяющая НЛО быстро скрыться с поля зрения людей. Многие лица не сомневаются в посещении города пришельцами.



Скептики сразу упомянули о метеозонде или сьемках с квадрокоптера, но эти мнения были опровергнуты местными властями. Они даже не знают о природе аппарата, так как никаких вышеуказанных событий тут не было.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:27
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты: Иностранцы начали массово изучать
В Сети опубликовано рендер смартфона Nokia 10
Apple раскрывает секреты основных изменений в
В июле заработает единая биометрическая система
Жареные блюда быстро выводят жидкость из
За последний месяц изменение расценок произошло у
Ученые: Утрата биоразнообразия повышает риск
SpaceX Falcon Heavy может помочь в добыче
Эксперты: Почему нельзя доверять свои данные
Ученые выявили следы аборигенов народа Ta&#237;no
В интернете распространили "фейки" о смерти
Дана Борисова опубликовала в Instagram фото
Появления беспилотников ожидает 61% земного
Ученые разработали "черный ящик" для клеток
Беременная защитница Дианы Шурыгиной обнародовала
«Евросеть» внедряет услугу обмена старых
Эксперты: Бумажными самолетами будут управлять с
В ТОП-5 в России по продажам люксовых авто с
Археологи нашли в Мексике древний город с
Пользователи сетей раскритиковали игры Владимира
В Великобритании водители экскаваторов играют в
Новая ОС Windows 10 ARM оказалась "отвратительной"
Руководство бренда Jaguar хочет кроссовера E-Pace
Компания Revean будет продавать дешевые перчатки
В 2017 году петербургский автозавод Nissan
Светлана Лобода прокомментировала слухи о своей
Появилась первая фотография нового Porsche 911
Эксперты составили рейтинг приложений, из-за
Стала известна стоимость седана Audi A8 для
Российские ученые через 10 лет презентуют
Просмотреть все новости