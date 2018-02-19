Кенес Ракишев выводит криптовалюту на биржи

Токены размещены на биржах Bittrex и UPbit. Первая отличается огромным объемом криптовалют, с которыми происходит работа. На площадке присутствует двухфакторая авторизация, а также холодное хранение, позволяющее обеспечить сохранение активов при системных сбоях. Что касается второй биржи – Upbit, то речь идет о крупнейшей площадке по обмену криптовалют в Южной Корее, оборот которой составляет полтора миллиарда долларов ежедневно.Кенес Ракишев, являющийся председателем совета директоров SIRIN LABS, отметил, что размещение на столь крупных площадках токенов SRN позволит получить доступ к экосистеме компании как можно большему количеству людей. Стоит отметить, что уже сейчас размещение токенов на криптобиржах позволило проекту собрать 157 миллионов долларов. Успешное финансирование дало возможность расширить компанию, открыв офисы в Лондоне, а также в Турции, во Вьетнаме, Казахстане, Тель-Авиве, Берлине, Сеуле, Токио и в Нью-Йорке.В рамках презентации устройства Finney, Кенес Ракишев отметил, что в основе смартфона находится мобильная операционная система Sirin OS, которая создана на основе Android. Отличительной чертой данной ОС является защищенное криптографическое ядро, позволяющее производить транзакции максимально безопасно. Кроме этого там будет находиться мобильный клиент Ethereum под названием Status, а также токен ADA криптовалюты Cardano. Последний сможет использоваться в качестве одного из средств оплаты для магазина децентрализованных приложений. При этом уже сейчас количество предзаказов уникального блокчейн-смартфона достигло 25000.