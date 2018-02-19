Татьяна Тарасова считает, что отечественные фигуристы выступили «на тройку»
Татьяна Тарасова, являющаяся заслуженным тренером по фигурному катанию, не удовлетворена тем, как отечественные фигуристы в Южной Корее выступают на Олимпиаде. В частности, нарекания известного тренера, вызвало выступление Михаила Коляды.
Фигурист, выполняя тяжелый прыжок, упал, после чего продолжил показывать свой номер. В результате спортсмен занял восьмое место. Добавим, что в период своего проката на лёд рухнул и ещё один молодой российский фигурист – Дмитрий Алиев.
Татьяна Анатольевна считает, что отечественным фигуристам надо усложнить свою программу, чтобы хоть немного приблизиться к тому, что показал японский спортсмен, который завоевал золотую медаль. Слова заслуженного тренера Коляда воспринял в штыки. Фигурист отметил, что Тарасова его наставником не является. Стоит отметить, что Татьяна Тарасова тренировала многих российских и советских фигуристов, в частности Александра Зайцева, Алексея Ягудина и Ирину Роднину.
Фигурист, выполняя тяжелый прыжок, упал, после чего продолжил показывать свой номер. В результате спортсмен занял восьмое место. Добавим, что в период своего проката на лёд рухнул и ещё один молодой российский фигурист – Дмитрий Алиев.
Татьяна Анатольевна считает, что отечественным фигуристам надо усложнить свою программу, чтобы хоть немного приблизиться к тому, что показал японский спортсмен, который завоевал золотую медаль. Слова заслуженного тренера Коляда воспринял в штыки. Фигурист отметил, что Тарасова его наставником не является. Стоит отметить, что Татьяна Тарасова тренировала многих российских и советских фигуристов, в частности Александра Зайцева, Алексея Ягудина и Ирину Роднину.