КНДР: США пытается разрушить налаживающиеся «межкорейские отношения»

В центральном северокорейском СМИ газете «Нодон синмун» появилась публикация по поводу возможного ухудшения в отношениях между КНДР и Южной Кореей. Журналист «Нодон синмун» заявляет, что американский Госдеп изначально не был заинтересован в том, чтобы отношения между Северной и Южной Кореей «начали улучшаться». Автор статьи утверждает, что США «умышленно нагнетает» напряжение, используя противостояние на Корейском полуострове в своих целях. Редакция центральной партийной газеты КНДР предостерегает американских «ястребов войны» от возможного возобновления совместных учений с южнокорейскими подразделениями, ибо это «разрушит» налаживающиеся отношения между двумя странами. Цель Госдепа, по мнению северокорейского СМИ, проста: после завершения Олимпиады – 2018 «заморозить» начавшуюся «оттепель» между КНДР и Южной Кореей.Как известно, в начале этого года руководство Северной и Южной Кореи договорились о приезде сборной КНДР в Пхенчхан. Более того, на открытии Олимпиады – 2018 обе сборные шли под одним флагом, а в женском хоккейном олимпийском турнире выступает объединенная команда, куда вошли спортсменки как Северной, так и Южной Кореи.