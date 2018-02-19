На проект «ЭкзоМарс» будет потрачено около 6 млрд. рублей

Стоит отметить, что эту сумму разобьют на части для финансирования проекта в течение последующих четырех лет. Так в текущем году на программу выделят 623,9 млн. рублей, в 2019 году эта сумма составит 2,5 млрд. рублей, в 2020 году – 1,18 млрд. рублей, а в 2021 – 1,928 млрд.Стоит напомнить, что «ЭкзоМарс» - это совместная миссия ЕКА и «Роскосмос» по изучению Красной планеты. Целью этой программы является исследование геологии Марса и поиск возможного присутствия каких-либо форм жизни на нем. В позапрошлом году к четвертой планете был направлен аппарат TGO, который и сегодня занимается изучением состава атмосферы объекта.В 2020 году на Марс отправится российская посадочная платформа и европейский марсоход с научным оборудованием.