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На проект «ЭкзоМарс» будет потрачено около 6 млрд. рублей

На официальном сайте государственных закупок появилась информация касательно трат на совместный проект корпорации «Роскосмос» и ЕКА. Таким образом, там указано, что на развитие миссии «ЭкзоМарс» будет потрачено примерно 6,23 млрд. рублей.

На проект «ЭкзоМарс» будет потрачено около 6 млрд. рублей


Стоит отметить, что эту сумму разобьют на части для финансирования проекта в течение последующих четырех лет. Так в текущем году на программу выделят 623,9 млн. рублей, в 2019 году эта сумма составит 2,5 млрд. рублей, в 2020 году – 1,18 млрд. рублей, а в 2021 – 1,928 млрд.

Стоит напомнить, что «ЭкзоМарс» - это совместная миссия ЕКА и «Роскосмос» по изучению Красной планеты. Целью этой программы является исследование геологии Марса и поиск возможного присутствия каких-либо форм жизни на нем. В позапрошлом году к четвертой планете был направлен аппарат TGO, который и сегодня занимается изучением состава атмосферы объекта.

В 2020 году на Марс отправится российская посадочная платформа и европейский марсоход с научным оборудованием.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:16
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