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Николай Басков проводит время со знойной брюнеткой Софи Никитчук

Поклонники певца были поражены после просмотра нового снимка, опубликованного в Instagram. Николая Басков проводит время со знойной брюнеткой Софи Никитчук, забыв о Виктории Лопыревой.

Многие подписчики сразу отметили, что отношения между парой были только пиаром, потому что их чувства слишком выставлялись напоказ. Сейчас избранница исполнителя публикует свои фото в Рио-де-Жанейро, а Николай Басков позирует перед камерой с новой моделью. Пользователи сетей написали много негативных комментариев по такому поводу, пристыдив Софи Никитчук.

Николай Басков проводит время со знойной брюнеткой Софи Никитчук


Однако девушка тоже может быть временным увлечением артиста, который любит рассказывать о романтических отношениях с красавицами подиумов, после чего предаваться сожалению из-за разрыва отношений. В последнее время недоброжелатели стали распространять негативные слухи по поводу личной жизни знаменитости, так что ему приходится играть роль мачо.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:06
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