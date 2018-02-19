«Роскосмос» потратит 52 млрд. рублей на ракету-носитель «Феникс»

Стоит отметить, что ранее руководитель государственной корпорации Игорь Комаров говорил о сумме в 30 млрд. рублей. Тем не менее, на сайте госзакупок указано, на период с 2019 по 2020 год «Роскосмос» потратит 52,698 млрд. рублей на создание ОКР «Феникс».Также Комаров отметил, что на разработку и строительство ракеты уйдет около 7-8 лет. Первый рабочий прототип должен появиться в 2025 году. Евгений Микрин, главный конструктор РКК «Энергия», до этого говорил, что в апреле прошлого года началась работа над эскизом носителя «Феникс».Проводить тесты планируется на космодроме Байконур и Байтерек. В целом ракетно-космическая система будет пригодна для запуска с космодромов Байконур, Восточный и Морской старт. На низкую орбиту «Феникс» сможет выводить до 17 тонн полезной нагрузки, а на геостационарную до 2,5 тонн.